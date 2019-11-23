محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي رئيس أوكرانيا ورئيس وزراء إثيوبيا

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قصة الإمارات امتدت لآلاف السنين وشكلت مجتمعاً اتخذ من الابتكار عنواناً لمسيرته عبر التاريخ متسلحاً بالإيمان والإصرار على الوحدة، مشيراً سموه إلى أن السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات» تثري معرفة العالم بأمتنا.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في تويتر: «قصة امتدت لآلاف السنين وشكلت ملامح مجتمع الإمارات الذي اتخذ من الابتكار عنواناً لمسيرته عبر التاريخ، متسلحاً بالإيمان والإصرار على الوحدة التي ترتكز عليها دولتنا، نثري بهذه السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات» معرفة العالم بأمتنا، لكل أُمة قصة، هذه هي قصتنا».

ونشر سموه فيديو من السلسلة الوثائقية التي تروي قصة الدولة منذ القدم، حيث تتمتع الإمارات بتاريخ حافل في الاستكشاف والابتكار والتسامح.

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