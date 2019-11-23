محمد بن زايد: الابتكار عنوان مسيرة مجتمعنا عبر التاريخ

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قصة الإمارات امتدت لآلاف السنين وشكلت مجتمعاً اتخذ من الابتكار عنواناً لمسيرته عبر التاريخ متسلحاً بالإيمان والإصرار على الوحدة، مشيراً سموه إلى أن السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات» تثري معرفة العالم بأمتنا.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه فيتويتر: «قصة امتدت لآلاف السنين وشكلت ملامح مجتمع الإمارات الذي اتخذ من الابتكار عنواناً لمسيرته عبر التاريخ، متسلحاً بالإيمان والإصرار على الوحدة التي ترتكز عليها دولتنا، نثري بهذه السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات» معرفة العالم بأمتنا. لكل أُمة قصة. هذه هي قصتنا».

ونشر سموه فيديو من السلسلة الوثائقية التي تروي قصة الدولة منذ القدم، حيث تتمتع الإمارات بتاريخ حافل في الاستكشاف والابتكار والتسامح.

ولأول مرة على الإطلاق، يتم تتبع وتجسيد التاريخ القديم لدولة الإمارات في سلسلة وثائقية من خمسة أجزاء بعنوان «تاريخ الإمارات» وتقوم هذه السلسلة الغنية بمحتواها، الذي يؤرخ حوالي 125000 سنة من تاريخ الإمارات، بتسليط الضوء على حقب تاريخية مختلفة، منذ العصر الحجري القديم وصولاً إلى قيام الاتحاد في عام 1971.

تراث

وتسلط سلسلة «تاريخ الإمارات» الضوء على حقب تاريخية مختلفة، وتسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق من خلال خمس حلقات حول مواضيع المجتمع، والابتكار، والتجارة، والإيمان، والوحدة.

وقد اعتمدت السلسلة الوثائقية على مجموعة من التقنيات العصرية مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبي (CGI)، والتصوير بتقنية 360 درجة، كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية التي لم تعرض من قبل، لتسفر بذلك عن برنامج لم يُشهد له مثيل على مستوى المنطقة.

وستُعرض السلسلة الوثائقية المكونة من خمسة أجزاء على تلفزيون دبي و«دبي ون» و«سما دبي» وتلفزيون أبوظبي و«ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» وقناة بينونة وقناة الظفرة وتلفزيون عجمان وقناة رؤيا الأردنية. وستُبث حلقة جديدة كل ليلة عند التاسعة مساء بدءاً من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري على عدد من المحطات التلفزيونية المحلية.