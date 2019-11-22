محمد بن راشد يعزي محمد بن زايد بوفاة سلطان بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما قدم سموه تعازيه إلى نجلي الفقيد الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - في قصر المشرف في أبوظبي - من رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان ووفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة بجانب أعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وممثلي وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة الاتحادية للجنسية والهوية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

وتقبل سموه التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من أشرف غاني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية ووفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الحكومية إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

فقد تقبل سموه ونجلا الفقيد التعازي - في قصر المشرف في أبوظبي - من الأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود ممثلاً عن الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود وتركي بن محمد بن فهد آل سعود عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة.

والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية والسيد شهاب بن طارق آل سعيد المستشار الخاص للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة.

والشيخ محمد سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في السلطنة وتقبل سموه تعازي بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان الشقيقة.

وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في السلطنة، والشيخ محمد بن عبدالله الهنائي مستشار الدولة في عمان، ونادية جبور مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي في مملكة البحرين وليما ميقيرسا وزير الدفاع في أثيوبيا.

كما قدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما قدم الرئيس الأفغاني والوفود التعازي إلى نجلي الفقيد الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأعرب الجميع عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان متوجهين إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

كما نقلوا تعازي قادة بلدانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان .

وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني .

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي وعدد من الشيوخ.

محمد بن زايد يواصل تقبل التعازي بوفاة سلطان بن زايد

اقرأ أيضاً:

محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي محمد بن سلمان بوفاة سلطان بن زايد