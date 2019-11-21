محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي محمد بن سلمان بوفاة سلطان بن زايد

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة قدم خلاله تعازيه بوفاة فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

و أعرب ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن صادق تعازيه و مواساته في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ..داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و رضوانه و أن يلهم آل نهيان الكرام و شعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره و تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما أبداه من مشاعر صادقة .. متمنيا له موفور الصحة و العافية و للمملكة العربية السعودية دوام الأمن والاستقرار.