أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة على إمارات الدولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة، الشارقة – عصام الدين عوض, رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

تواصلت الأجواء الغائمة والممطرة، على إمارات الدولة، حيث هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة أمس على أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة في المرفأ، وقرين العيش ومنطقة جسيورة، وكانت غزيرة على عجمان مساء، كما سقطت أمطار مختلفة الشدة على الجزر وعدد من المناطق، فيما واصلت حرارة جبل جيس الانخفاض مسجلة 5.6 درجات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب أحياناً، خاصة على البحر وبعض المناطق الشرقية والغربية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

كما يتوقع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب، خاصة على البحر وبعض المناطق الشرقية والغربية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، بينما تقل سرعة الرياح، وتستمر الأجواء الغائمة ليوم بعد غد.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد، أعلى كميات أمطار سقطت على الدولة خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى الساعة الرابعة والربع من يوم أمس، في رأس غناضة 56 ملم، وخطم الشكلة 45.2 ملم، وأم القيوين والقوع 42.3 ملم، وعجمان 41.6 ملم.

كما سجلت كميات أمطار مرتفعة في كل من: أم غافة 40.8 ملم، و34 ملم، في مزيد و22 ملم، في مطار الفجيرة، وجبل جيس 35.1 ملم، ومطار رأس الخيمة 33 ملم، والطويين ودبا 24.5 ملم، وجبل ينس 23 ملم، و17.1 ملم في ميناء صقر، و15 ملم في الجميرا وحميم، و13.6 ملم، في جبل حفيت وأشعب والوثبة، وأقل من 10 ملم في أغلب مناطق الدولة.

طرق

من جانب آخر، أكدت المهندسة ميرة بن هندي نائب مدير إدارة الطرق الاتحادية في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الطرق الاتحادية أثبتت كفاءتها خلال الأمطار التي شهدتها الدولة الأيام الماضية، لافتة إلى أن الأضرار على بعض الطرق الاتحادية والناتجة عن هطول كميات كبيرة جداً من الأمطار بسيطة جداً، ولا تذكر.

وأشارت إلى أنه بناءً على توجيهات معالي وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، فإن فرق عمل الوزارة وشركات المقاولات المكلفة بصيانة الطرق، موجودة في الميدان على مدار الساعة، للوقوف على الأضرار والعمل على إصلاحها، وفق «عقود الصيانة القائمة على الأداء»، الذي بدوره يعتمد على سرعة الاستجابة لعمليات إصلاح الأعطال والصيانة.

ويتم بناء على النظام تحديد المدة الزمنية التي تحتاجها الصيانة، بما يتماشى مع خطط الدولة وتوجهها، كما ذكرت أنه تم التنسيق مع شركاء الوزارة من الجهات الحكومية، بشقيها الاتحادي والمحلي، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

أودية

وواصلت أمطار الخير هطولها على رأس الخيمة لليوم الثاني، وشهدت الإمارة تساقط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، والتي ساهمت في جريان الأودية والشعاب الجبلية.

وارتفاع منسوب المياه بمناطق السدود، والتي استقطبت العائلات والسياح للاستمتاع بتلك الأجواء الطبيعية، وخاصة قمة جبل جيس، التي سجلت أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء، مسجلة 5.6 درجات مئوية خلال الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهراً، بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد.

وأوصت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات بمضاعفة مسافة الأمان عن المسافات الاعتيادية، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتقليل السرعات على الطرق الداخلية والخارجية، وعدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من مواقع جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار، تحسباً للمواقف المفاجئة.

وكشف المهندس عيسى الشامسي رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة، عن تمكن فريق طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، من سحب 6 ملايين و130 ألف غالون من مياه الأمطار خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، حيث واصلت فرق الطوارئ عملياتها على مدار الساعة دون توقف، للتعامل مع 417 بلاغاً حول تجمع مياه الأمطار من مجموع 433 بلاغاً، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالدائرة.

مشاريع استباقية

وكشف المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة بدأت في تنفيذ مشروع تركيب مضخات ثابتة بمنطقة خزام، وتوصيل تلك المضخات بشبكات صرف الأمطار التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، لضمان عدم تجمع المياه مرة أخرى.

مؤكداً نجاح مشاريع تطوير ميادين الإمارة في عدم تجمع المياه بتلك الميادين، والتي كانت تتسبب بتعطيل حركة سير المركبات، حيث ساهمت تلك المشاريع في توفير السيولة المرورية.



150 بلاغاً



إلى ذلك، أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الفرق الفنية بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، تعاملت مع 150 بلاغاً من المشتركين عن أعطال بسبب حدوث الأمطار التي هطلت خلال الفترة الماضية في الشارقة، وإصلاحها خلال أوقات قياسية، بمتوسط لا يتجاوز 30 دقيقة.

كما استمرت أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها الهيئة في مناطق الحمرية والموافجة، وفق الجدول الزمني المخطط، بالرغم من وجود الأمطار.

مبيناً أن الهيئة استعدت باكراً لاستقبال موسم الأمطار، وتقديم خدمات متميزة، من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة، لمساعدة سكان إمارة الشارقة في مراجعة وصيانة التمديدات الكهربائية، وإجراء التسليكات وتصريفات المياه التي تتسبب في أخطار للسكان، نتيجة تجمعها على أسطح المنازل أو في البيوت.

وأوضح أن حملة التوعية التي أطلقتها الهيئة، ساهمت في انخفاض عدد البلاغات، كما تضمنت الحملة عدداً من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها أثناء الأمطار، وتم طباعتها وتوزيعها في مراكز خدمات الهيئة وأفرع جمعية الشارقة التعاونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، شملت اتخاذ الإجراءات الوقائية، والتأكد من سلامة أنظمة الصرف في كافة المباني السكنية والصناعية والتجارية.

والتأكد من تأمين توصيلات الكهرباء وسلامتها، لتجنب حدوث أية أضرار، وتقدم الهيئة خدمة مجانية لمساعدة سكان الشارقة في التأكد من سلامة أنظمة الصرف وتأمين التوصيلات الكهربائية، ووفرت الهيئة عدداً من وسائل التواصل لطلب الدعم والمساندة، وتقديم الملاحظات من خلال الاتصال بمركز الاتصال 991، أو الموقع الإلكتروني للهيئة، عبر خدمة تواصل مع رئيس الهيئة.

حرص

وأكد الليم حرص الهيئة على التعاون مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات بالشارقة، لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعاون وتضافر جهود كافة الهيئات والمؤسسات والشركات في إمارة الشارقة، لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

والقضاء على أية جوانب سلبية أو مشكلات يواجهها السكان، والاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة، كما أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة أثناء حدوث ظواهر جوية طارئة، مثل الأمطار الغزيرة والرياح.



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