شرطة أبوظبي تنقذ 10 مواطنين حاصرتهم الأمطار بوادي صاع

انقذت فرقة المسطحات المائية بالعين التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي 10 مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار بوادي صاع بمنطقة العين وهم بحالة جيدة حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار.

وكان فريق المسطحات المائية قد تلقى ثلاث بلاغات متفرقة يوم أمس الأربعاء بوادي صاع وتعامل في استجابة سريعة مع البلاغات لإنقاذ المحصورين بالوادي ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الرعاية الطبية الأولية كما نفذ 69 مهمة إسعافية مختلفة.

وكانت شرطة أبوظبي قد دعت المواطنين والمقيمين في الإمارة إلى الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، و الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار.

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