«دبي مدينة للمعرفة» في 2020

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

تُوجت «قمة المعرفة 2019» في يومها الثاني أمس٫ باختيار دبي مدينة للمعرفة لعام ٢٠٢٠، إذ أطلق مجموعة من الخبراء مبادرة «مدن المعرفة»، بالتعاون مع مؤسسة pcw، وتحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ووقع الاختيار على دبي في إطار إسهاماتها في تعزيز المعرفة عالمياً، عبر إطلاق مجموعة تقارير معرفية متخصصة، واهتمامها بتعزيز هذا الجانب. وقال البروفيسور لورانت بروبست مدير وحدة البحث في pcw: «دبي مدينة عالمية، ونتيجة للمبادرات الكبيرة التي تنفذها في خلق المعرفة، فقد أطلقنا هذه المبادرة، إذ تعمل دبي على تنمية المعرفة بما يتماشى وتحقيق أهداف التنمية.

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