تسليط الضوء على دور الرائدات في تمكين النساء

المصدر: دبي - البيان

تناولت جلسة «النساء الرائدات ودورهن في تمكين النساء والفتيات الأخريات»، ضمن جلسات قمة المعرفة 2019، موضوعات دور المرأة في القيادة والمشاركة السياسية، وكسر الصورة النمطية عنها، وغيرها من الموضوعات. وخلال الجلسة، قامت كل من الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة جواهر بنت خليفة لتمكين الشباب، وجاسلين كوينتانا، سفيرة الفلبين لدى الإمارات، والدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعزيزة عثمان، عضوة مجلس إدارة جسور، بتقديم عرض والتحدث عن قضايا مختلفة متعلقة بالمرأة.

مساواة

وتحدثت جاسلين كوينتانا عن مكانة الفلبين بين دول قارة آسيا، لكونها من أكثر الدول مساواة بين الرجل والمرأة، كما تطرقت إلى طرائق وآليات تمكين المرأة، وأهمها إيقاف العنف ضدها، كما نوهت بأهمية الحفاظ على مكانة المرأة في مكان العمل، ما يساعدها على إطلاق العنان لطاقتها وموهبتها، وأشادت كوينتانا بالإجراءات التي تتخذها الإمارات لضمان الحفاظ على حقوق المرأة وتمكينها.

بدورها، تحدثت الدكتورة موزة الشحي عن دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، ضمن أولويات: زيادة الدور القيادي للمرأة ومشاركتها، وإنهاء العنف ضد المرأة، وإشراك المرأة في جميع جوانب عمليات السلام والأمن، وتحسين التمكين الاقتصادي للمرأة.

بدورها، تحدثت سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة عن تجربتها الشخصية، والدور الأساسي التي قامت به والدتها في تمكينها واكتشاف قدراتها وشغفها لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، ونوهت بأن القوة تكمن داخل كل امرأة، وأن وجود نساء ناجحات ذوات قصص مؤثرة بحد ذاته هو تمكين للنساء من حولهن.

وتحدثت عزيزة عثمان عن أسباب مطالبة النساء بالمساواة والمحافظة على حقوقهن، مؤكدة أن الإحصائيات تدل على أن 20 في المئة من النساء اللاتي يدخلن إلى أي شركة يصلن إلى مراتب قيادية في الشركة.