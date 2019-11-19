محمد بن سلمان يعزي رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد

المصدر: واس

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال ولي العهد السعودي في برقيته: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.