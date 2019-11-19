خادم الحرمين يعزي رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد

المصدر: واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقيتي عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال الملك سلمان في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.