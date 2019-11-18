خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون سلطان عمان باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان قابوس بن سعيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر "تويتر": "نبارك لأهلنا في السلطنة اليوم الوطني الـ49 لعمان السلام والمحبة والحضارة والتاريخ.. مسيرة أمجاد وإنجازات مباركة في ظل قائدها وباني نهضتها السلطان قابوس.. تمنياتنا لعمان الشقيقة دوام التقدم والرفعة".

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقيات تهنئة إلى أخيهم السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيات مماثلة إلى السلطان قابوس بن سعيد.

مناسبة

هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للسلطنة.

وأعرب سموه في برقية بعث بها إلى السلطان قابوس بهذه المناسبة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان قابوس، ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في شتى المجالات. أبوظبي - وام

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