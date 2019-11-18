اليوم الوطني الـ 49.. اعتزاز وإرادة صلبة

تحتفل سلطنة عمان اليوم، بالعيد الوطني الـ 49 باعتزاز وإرادة صلبة، وبعزم وطموح كبيرين وبامتنان مقرون بالحب والولاء والعرفان لباني نهضة عمان الحديثة حضرة السلطان قابوس بن سعيد.

وفي حين أكد السلطان قابوس أن ما تحقق من منجزات على امتداد أرض عمان الطيبة إنما هو ثمرة جهود وتعاون ومشاركة أبناء عمان الأوفياء في كل المواقع والميادين، فإن أبناء الوطن يدركون تماماً أن حكمة وبعد نظر السلطان قابوس بن سعيد وحبه العميق لعمان، وطناً ومواطناً وتكريس كل وقته من أجل ما يحقق صالح عمان وأبنائها في الحاضر والمستقبل، قاد عمان دولة ومجتمعاً، إلى بر الأمان وحقق ويحقق لها الأمن والاستقرار والازدهار.

وبالرغم من أن الأعوام ‏الـ 49 الماضية ليست فترة طويلة في عمر الشعوب، إلا أنها شهدت في الواقع نقلة نوعية وكمية، تنموية وحضارية في كل مجالات الحياة على امتداد أرض عمان الطيبة، وعلى نحو يحقق ما تمناه وخطط له السلطان قابوس بن سعيد، مرحلة بعد أخرى لبناء الدولة العمانية العصرية، التي تقوم على مبادئ وقيم المساواة والمواطنة وحكم القانون وعلى تعاون وتكامل المؤسسات ومشاركة المواطنين في صياغة أهداف التنمية الوطنية وتنفيذ برامجها في كل المجالات.

ويظل ما تحقق من منجزات في كل المجالات أبلغ من أي بيان وأقوى من كل الكلمات لأنه واقع عمل يعيشه المواطن العماني، ويستمتع بثماره أينما كان داخل الوطن وخارجه وأيضاً المواطن العماني هو ملء السمع والبصر أينما كان في أي مكان في العالم بفضل الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين يحظى بهما السلطان قابوس بن سعيد على امتداد العالم، وبفضل الثقة التي تحظى بها السلطنة وأبناؤها لدى دول وشعوب العالم أيضاً دولة سلام ومشاركة نشطة في كل جهد إيجابي، يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ودولها وللعالم من حولها أيضاً، وهو ما يدركه ويعترف به الجميع على مستوى المنطقة وبامتداد العالم وبأشكال مختلفة.

وعلى صعيد آخر فإن ما تحتضنه السلطنة من اجتماعات ولقاءات خليجية وعربية وإقليمية ودولية وما تقوم به من أنشطة دبلوماسية متعددة المستويات والاتجاهات يجسد في الواقع الوضوح والصراحة والتفاني العماني في العمل بإخلاص لصالح أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

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