9 تعديلات معتمدة للمحددات التخطيطية بدبي لاستدامة الاستثمار

المصدر: دبي - وائل نعيم

اعتمد المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، 9 تعديلات وتحديثات على المحددات التخطيطية، بهدف استدامة الاستثمار في دبي، وخلق فرص استثمارية للملاك والمطورين.

وقال لــ«البيان»: إن التشريعات والمحددات التخطيطية هي الأدوات الأساسية المؤثرة في تحقيق واستمرارية الأهداف التنموية للمخططات التنظيمية، وبذلك تحرص بلدية دبي على تحديث هذه المحددات لمواكبة التطور الاقتصادي ومتطلبات الاستثمار.

وشملت التحديثات، عدة استعمالات، منها: التعليمي والسكني الاستثماري، إضافة إلى الاستعمالات التجارية، ومن أبرزها: إلغاء شرط المواقف، واشتراطات أنشطة محطات البترول، والسماح بالاستعمال السكني بالطابق الأرضي لجميع الأراضي السكنية المتعددة الطوابق.

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