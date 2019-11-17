9 تعديلات على المحددات التخطيطية في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

اعتمد المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، 9 تعديلات وتحديثات على المحددات التخطيطية، بهدف استدامة الاستثمار في دبي، وخلق فرص استثمارية للملاك والمطورين، إضافة إلى خلق أنشطة متعددة وواجهات متفاعلة مع الشارع لزيادة الأنشطة الاجتماعية الخارجية.

وشملت التحديثات، التي تم اعتمادها أخيراً، عدة استعمالات، منها: التعليمي والسكني الاستثماري، إضافة إلى الاستعمالات التجارية، ومن أبرزها: إلغاء شرط المواقف، واشتراطات أنشطة محطات البترول، والسماح بالاستعمال السكني بالطابق الأرضي لجميع الأراضي السكنية المتعددة الطوابق، وفصل الميزانين، وتحديث اشتراطات المدارس الخاصة.

وقال داوود الهاجري لــ«البيان»: «التشريعات والمحددات التخطيطية هي الأدوات الأساسية المؤثرة في تحقيق واستمرارية الأهداف التنموية للمخططات التنظيمية، وبذلك تحرص بلدية دبي على تحديث هذه المحددات لمواكبة التطور الاقتصادي ومتطلبات الاستثمار، بحيث تسهم بمرونتها في تلبية احتياجات المستثمرين في المجال العقاري والعمراني بناء على أفضل الممارسات العالمية وتوافقا مع مبادئ استدامة المدن».

وأضاف: «تتضمن التعديلات، أولاً: إلغاء شرط المواقف، بهدف تحفيز وتشجيع استخدام النقل الجماعي في المناطق المزدحمة، حيث تم إلغاء إلزامية توفير مواقف السيارات للأراضي الواقعة على«السكيك»، لخلق مجمعات سكنية تعتمد على المشي والدراجات، وتفعيل دور «السكيك» كممرات للمشاة خالية من السيارات».

مجمعات

وثانياً: مجمعات الصفية والكرامة السكنية، إذ تم تحديث اشتراطات الارتداد ومواقف السيارات لجزء من منطقة أبو هيل المعروفة بمنطقة الصفية وجزء من منطقة الكرامة، إذ تسمح الاشتراطات المحدثة ببناء أبنية متلاصقة دون ارتداد ليتم استغلال الأرض بالكامل، كما يتم استغلال الطابق الأرضي للاستعمال السكني، واستخدام مواقف السيارات العامة من قبل السكن، بدلاً من توفير المواقف داخل الأبنية لتقليل البصمة الكربونية ضمن هذه المجمعات السكنية.

التصاميم المعمارية

وتابع: «تضمن التعديل الثالث «تصاميم معمارية مميزة»، إذ تمت إزالة شرط التقيد بالطابع المعماري التقليدي لواجهات أراضي مشروع سما الجداف، لخلق تباين جمالي بين الواجهات المعمارية».

والتعديل الرابع تمثل في «الأراضي التجارية في المناطق الريفية»، إذ تم تحديث المعايير التخطيطية للأراضي التجارية بالمناطق الريفية بما يتناسب مع البيئة المعمارية وطبيعة هذه المناطق، وشملت التحديثات كلاً من بند المواقف والارتداد وإلغاء شرط الواجهات التراثية، لإتاحة المجال للمستثمرين بتصميم واجهات عمرانية معاصرة تشكل عامل جذب من قِبل المستهلكين.

محطات البترول

وأشار المدير العام لبلدية دبي إلى أن التعديل الخامس هو «اشتراطات أنشطة محطات البترول»، إذ يتم التعاون بشكل دائم مع الشركاء من القطاع العام والخاص من قِبل إدارة التخطيط التنفيذي لتوفير المرونة في الاشتراطات حسب احتياجات الشركاء، لافتاً إلى أنه في الآونة الأخيرة تم اعتماد تعديل إلزامية الأنشطة ضمن محطات البترول، وإضافة أنشطة عديدة اختيارية تزامناً مع متطلبات مزودي خدمة البترول في الإمارة.

الطابق الأرضي

واختص التعديل السادس في «الاستعمال السكني في الطابق الأرضي»، إذ تم السماح بالاستعمال السكني بالطابق الأرضي لجميع الأراضي السكنية المتعددة الطوابق، لزيادة العائد الاستثماري لهذه المباني بزيادة الوحدات العقارية بها، حيث إن النظام التخطيطي للأبنية السكنية مسبقاً يُلزم الملاك أن يتم استخدام الطابق الأرضي لمواقف السيارات والخدمات فقط، فيما تضمن التعديل السابع «الفلل الاستثمارية في منطقة الراشدية»، وتم السماح بزيادة الوحدات السكنية للأراضي القريبة من محطة مترو الراشدية والمحاذية لشارع المطار، نظراً إلى كثرة الطلب على السكن في هذه المنطقة من قِبل مستخدمي النقل العام، وأصبح يصرح لهذه الأراضي ببناء فلل استثمارية بمساحة قسيمة 380 متراً مربعاً للفيلا الواحدة مع دفع الرسوم اللازمة للبناء بالنظام الجديد.

فصل الميزانين

ويتمثل التعديل الثامن في «فصل الميزانين»، إذ أصبح من الممكن فصل طابق الميزانين، سواء باستغلاله تجارياً كطابق منفصل، أو باستعمال الطوابق المتكررة نفسها، حسب رغبة المالك والطلب العقاري في المنطقة، دون دفع أي رسوم لمساحات مستفادة بموجب النظام رقم 10 لعام 2006.

المدارس الخاصة

وأوضح الهاجري أن التعديل التاسع هو تحديث اشتراطات المدارس الخاصة، إذ تم تحديث اشتراطات أراضي المدارس تماشياً مع المتطلبات الحديثة للمناهج التعليمية التي تتطلب توفير فصول متعددة الاستخدامات ومساحات داخلية وملاعب مغلقة أكثر من قبل، وبذلك تم السماح بزيادة نسبة التغطية لأبنية المدارس والمساحة الطابقية المصرح للبناء بها دون استحصال أي رسوم استثناءات على هذه الزيادة.

مبادرة فريج

وقال داود الهاجري: «إن التخطيط التنفيذي في خدمة المجتمع ومصالحه»، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق مبادرة «الفريج» نهاية العام الجاري في إحدى مناطق إسكان المواطنين، بهدف دراسة احتياجات سكان المنطقة لإعادة استعمال الأراضي الحكومية غير المبنية، بما يتناسب مع احتياجاتهم وإعادة روح الفريج، بما يحقق متطلبات سكان الأحياء السكنية، وتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين.

بناء الإنسان

وأضاف: أن أساس التخطيط الحضري هو بناء حضارة الإنسان بنظام تخطيط يلبي حاجاته ويضمن راحته، ويهدف التخطيط التنفيذي لتقديم الحلول للتحديات الحالية أو المتوقعة للمجتمع، في إطار الخطة الحضرية ذات السياسة والأهداف الواضحة، وهو حلقة الوصل في تطبيق أجندة الخطة الحضرية وأهدافها، لافتاً إلى أن التخطيط التنفيذي أقرب للإنسان والأنشطة المتعلقة به لخلق التجانس التخطيطي في المجتمع.

خطط مدروسة

وأشار إلى أن إمارة دبي تتمدد وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة، وكانت أول خطة حضرية في دبي عام 1956 بدأها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وكانت الخطة الأخيرة خطة دبي الحضرية 2020 التي تهدف إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل مدينة دبي مدينة عالمية رائدة على مستوى العالم ومركزاً دولياً نابضاً في منطقة الخليج العربي، وقامت بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، بإعداد الخطة الحضرية لإمارة دبي 2020، وتتعلق هذه الخطة بالتطوير الحضري والبيئي لخلق التوازن في استعمالات الأراضي استجابة للتطور الذي تشهده الإمارة في المجالات كافة، إذ تم اتباع أفضل الممارسات ومبادئ التطوير المستدام والتنافسية آخذة بعين الاعتبار النمو السكاني وسياسات التحول الاجتماعي والديموغرافي، والاستغلال الأمثل لمرافق البنية التحتية، والاقتصاد التنافسي للإمارة وحماية الاستثمارات، وتطوير مصادر الطاقة والمحافظة على البيئة والاستمرار في تحسين الإطار التشريعي والقانوني لعملية التخطيط الحضري.

أولوية أساسية

وأضاف داوود الهاجري: «تعد معايير السعادة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسكان دبي أولوية أساسية لدى تخطيط المناطق الحضرية، بما يضمن النمو المستمر للإمارة، ويستدعي تلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني وفقاً لأرقى معايير جودة الحياة ومواكبة احتياجات القاطنين فيها، عبر تبنّي أفضل آليات التخطيط الحضري الذكية والتصاميم الفعّالة ذات الكفاءة العالية، إذ تلبّي الخطة الحضرية الجديدة تطلعات المدينة المستقبلية من خلال رؤية شاملة ومتكاملة، وتعنى بأفراد المجتمع من مقيمين وزائرين، وتنظر دبي دائماً إلى استشراف المستقبل عبر منظور الفضاء الحضري، سواء ما يتعلق بعناصر البنية التحتية من بيئة طبيعية ومشيّدة، وفي تفاعلهم مع عناصر البنية الحضرية والخدمات المرتبطة بها اجتماعية كانت أو اقتصادية بما يعزز التنمية المستدامة لإمارة دبي وتنافسيتها العالمية».

تكامل

وتابع: «تسعى إمارة دبي إلى تطوير البنية التحتية بشكل متكامل، بما يعزز الاتصال السلس والمستمر للسكان والتنقل بيسر وسهولة بين مناطق الإمارة من دون عناء، وتعزيز الوصول إلى المرافق الاقتصادية والاجتماعية لكل فئات المجتمع بشكل يضاهي الأفضل في العالم، بما يدعم الاستدامة والنمو المستقبلي للإمارة، في بيئة حضرية تتميز بأعلى درجات السلامة والموثوقية».

دعوة

دعت بلدية دبي ملاك الأراضي والمستثمرين إلى استخدام تطبيق خريطتي للاطلاع على ما تم تحديثه أخيراً في المحددات التخطيطية للأراضي.

وقال المدير العام لبلدية دبي: «يترجم التخطيط الحضري في إمارة دبي توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تصبح دبي مدينة ذكية ومستدامة، من خلال التركيز على الجودة، لتبقى واجهة عالمية تستقطب الجميع من مختلف أنحاء العالم».

داوود الهاجري:

Ⅶ السماح بالاستعمال السكني بالطابق الأرضي للأراضي السكنية المتعددة الطوابق

Ⅶ إزالة شرط التقيد بالطابع المعماري التقليدي لواجهات أراضي مشروع سما الجداف

Ⅶ تعديل إلزامية الأنشطة ضمن محطات البترول وإضافة أنشطة عديدة اختيارية

Ⅶ إلغاء شرط المواقف وفصل الميزانين وتحديث اشتراطات المدارس الخاصة

Ⅶ سعادة أفراد المجتمع في مقدمة أولويات التخطيط الاستراتيجي