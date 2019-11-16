محمد بن زايد يزور محمد عتيق الفلاحي في منزله

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر في منزله بمنطقة المشرف في أبوظبي.

وتبادل سموه مع الفلاحي والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تجمع قيادة دولة الإمارات وشعبها وخصوصيتها.. مشيرين إلى نهج التواصل والترابط الوثيق الذي يتحلى به المجتمع الإماراتي والذي يشكل إرثا وقيما أصيلة يتناقلها عن الآباء والأجداد ويحرص على الحفاظ على استدامتها بين الأجيال.

من جانبه رحب الفلاحي بزيارة سموه .. معربا عن سعادته وأفراد أسرته بالزيارة وتقديرهم لهذه اللفتة من سموه وحرصه الدائم على التواصل مع المواطنين وتفقد أحوالهم.

وتوجه الجميع إلى الموالى تبارك وتعالى أن يديم على بلدنا نعم الأمن والأمان والرخاء وعلى شعبنا التآلف والتلاحم الوطني في ظل قيادتنا الحكيمة.

رافق سموه خلال الزيارة .. محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.