محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند تعزيز التعاون الاستراتيجي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

و رحب سموه بوزير الشؤون الخارجية الهندي و بحث معه - خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي - علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

و جرى خلال اللقاء كذلك بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

و تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.