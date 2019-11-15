محمد بن راشد: سنحتفي بالتسامح والقيم النبيلة والتعايش الإيجابي في وطننا

المصدر: وام

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن تخصيص حفل أوائل الإمارات لهذا العام للاحتفاء وتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة للتسامح في دولة الإمارات.

وقال سموه " سنحتفي هذا العام ضمن أوائل الإمارات بالتسامح .. بالقيم النبيلة لمجتمعنا .. بالرموز والقدوات .. والتعايش الإيجابي في وطننا".

وأضاف سموه " سنكرم شخصيات ومبادرات وطنية وعالمية .. التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة وسنظل وطن التسامح والنموذج والقدوة في الانفتاح الواعي .. ونواصل رحلة الحياة بتفاؤل وأمل " .

وتم تخصيص حفل أوائل الإمارات لعام 2019 لتكريم شخصيات ومبادرات إماراتية رائدة في التسامح، ودورها في إبراز تسامح شعب الإمارات وانفتاحه على العالم وثقافاته، وبما يتماشى مع عام التسامح الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقد تم فتح باب الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة uaepioneers.gov.ae حتى تاريخ 22 نوفمبر الجاري ويمكن لكافة الجمهور ترشيح الشخصيات الوطنية والمبادرات الداعمة لقيم المجتمع والأكثر تعزيزاً للتسامح والتلاحم في مجتمع الإمارات، ولكل قصص النجاح التي أبرزت صورة دولة الإمارات كعاصمة للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

يأتي التكريم في إطار الدورة السادسة من مبادرة "أوائل الإمارات"، والذي سيقام ضمن حفل وطني في أبوظبي ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 48 وذكرى تأسيس الاتحاد، ويعتبر التكريم أرفع جائزة وطنية يكرم بها أبناء الوطن المنجزون والأوائل في مختلف المجالات، وتعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها.

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