محمد بن راشد يدعو لترشيح الشخصيات والمشاريع التي عززت التسامح

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم كافة المواطنين والمقيمين لترشيح الشخصيات والمشاريع والمبادرات التي عززت التسامح من خلال وسم #أوائل_الإمارات، والموقع الالكتروني http://uaepioneers.gov.ae .

وقال سموه في حسابه على تويتر " الأخوة والأخوات.. سنكرم هذا العام ضمن #أوائل_الإمارات نماذج التسامح في مجتمعنا ... الذين نشروا وينشرون قيمه .. الذين عملوا ويعملون لترسيخ مجتمع إماراتي أراده مؤسسو هذه الدولة أن يكون نموذجاً إنسانياً وعالمياً للتسامح ."

وأضاف سموه " ندعو كافة المواطنين والمقيمين لترشيح الشخصيات والمشاريع والمبادرات التي عززت التسامح من خلال وسم #أوائل_الإمارات والموقع الالكتروني http://uaepioneers.gov.ae

وسيقوم فريق العمل باختيار مجموعة من الشخصيات والمبادرات لتكريمها "..