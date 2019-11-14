توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر بعض السحب الركامية على البحر والجزر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون متوسطا يضطرب أحيانا مع السحب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:58 والجزر الأول عند الساعة 21:02 والجزر الثاني عند الساعة 08:05.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 00:11 والجزر الاول عند الساعة 17:05. والجزر الثاني عند الساعة 00:oo .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 30 18 55 25

دبي 30 20 60 20

الشارقة 29 14 65 15

عجمان 29 14 70 20

أم القيوين 29 13 70 20

رأس الخيمة 29 12 65 15

الفجيرة 28 19 60 15

العين 28 16 55 15

ليوا 30 15 60 10

الرويس 29 19 65 30

السلع 28 18 70 30

دلما 29 24 65 30

طنب الكبرى 28 24 75 35

طنب الصغرى 28 24 75 35

أبو موسى 28 24 75 35 .