«الوطني الاتحادي» يكتمل والانعقاد الخميس

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، المرسوم الاتحادي رقم «122» لسنة 2019 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر، ليكتمل بذلك عقد المجلس.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس من أربعين عضواً يمثلون كافة إمارات الدولة، بينهم 20 سيدة وبما يشكل 50% من مجموع الأعضاء، وتم دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم بعد غد الخميس.

ويشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً نصفهم بالانتخاب والآخر بالتعيين، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات، وتضمن المرسوم أسماء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2019 لكل إمارة.

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