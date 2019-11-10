الشارقة توقف شركتين لتنظيم رحلات "الباراشوتات" عن العمل

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت كل من دائرة الطيران المدني ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتخاذ الإجراءات الفورية بإيقاف شركتين عن العمل بعد تنظيمهما لرحلات "الباراشوتات" المائية في مدينة خورفكان لحين الانتهاء من التحقيقات بعد حادث سقوط ثلاثة "باراشوتات" يوم أمس تابعة للشركتين وذلك بسبب تقلبات الأحوال الجوية والتي أدت إلى إصابة عدد من المتنزهين الآسيويين.

وتؤكد الجهات المعنية في إمارة الشارقة حرصها على سلامة الأفراد وعدم التهاون مع الجهات التي تنظم أنشطة ترفيهية أو رحلات خلال تقلبات الأحوال الجوية قد ينجم عنها تعريض حياة الأفراد للخطر.

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