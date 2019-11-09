إصابة 6 متنزهين بسقوط 3 باراشوتات مائية في خور فكان

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

أصيب "6" أشخاص من الجنسية الآسيوية، بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، جراء تعرضهم لحادث سقوط "3 باراشوتات مائية" في مدينة خورفكان، بعد ان اشتدت قوة الرياح التي أدت إلى إنفصال الحبل وسقوط المتنزهين.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات شرطة المنطقة الشرقية بخورفكان، في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، يفيد بسقوط عدد من المتنزهين أثناء استقلالهم لعدد من، الباراشوتات المائية، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني، لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى خورفكان، لتلقي الرعاية الصحية.

وتهيب شرطة الشارقة، بالشركات العاملة في مجال السياحة، إلى التأكد من حالة الطقس قبل السماح للمتنزهين باستخدام البراشوتات أو المظلات الهوائية، لما لها من خطورة على حياة الأفراد.