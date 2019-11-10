شرطة الشارقة تدعو مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة اثناء الأجواء الماطرة

المصدر: وام

دعت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أفراد الجمهور و السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية المصحوبة بسقوط الأمطار التي يتوقع أن تشهدها إمارة الشارقة وما يصاحبها من تدن في مستوى الرؤية الأفقية بالالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم الانشغال بغير الطريق والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق وتوخي الحيطة والحذر عند الطرق المؤدية إلى الجسور والأنفاق وخفض السرعة على الطرق المجاورة للجبال والكتل الصخرية وعند المنحنيات في المناطق الجبلية وذلك للتحكم والسيطرة أثناء قيادة المركبات والعبور بأمان.

وقال المقدم عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري إن إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة لم تتلق أي حوادث بليغة حتى الساعة ونصح السائقين بالتأكد من حالات الطقس من خلال النشرات المرورية وعبر وسائل الإعلام المختلفة واتباع الإرشادات التي تطلقها الجهات الرسمية في الدولة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة.

و حث السائقين الذين تتعرض مركباتهم لحوادث مرورية بسيطة أو أعطال ميكانيكية أثناء المطر على إخراج مركباتهم من الطريق وإيقافها في أقرب موقف آمن حفاظا على سلامتهم وضمانا لانسيابية حركة السير .. مشيرا إلى أن ترك المركبات المتعطلة أو المتسببة في حوادث بسيطة بالأجواء الممطرة قد يتسبب في إغلاق الطرق وعرقلة حركة السير والمرور ووقوع الحوادث المرورية .