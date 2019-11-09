محمد بن زايد يبحث مع رئيس «هواوي» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، غو بينغ رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ، فرص التعاون وإمكاناته بين شركة «هواوي» ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والقطاعات الواعدة المعنية بمجال الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، وتبادل الخبرات والتدريب في هذا القطاع الحيوي المهم واستشراف مستقبله.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة.

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محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي