محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم غو بينغ رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات و التكنولوجيا المتقدمة.

بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ - فرص التعاون وإمكاناته بين شركة "هواوي" ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والقطاعات الواعدة المعنية بمجال الاتصالات و التكنولوجيا المتقدمة و تبادل الخبرات و التدريب في هذا القطاع الحيوي الهام واستشراف مستقبله.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.