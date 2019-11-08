توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا " السبت " غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام، وتظهر السحب على مناطق متفرقة من الدولة تكون ركامية ممطرة أحيانا خاصة على السواحل والجزر والمناطق الشرقية والشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للأتربة .

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب .

وسيكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب خلال نشاط السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والثاني عند الساعة 23:31 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 05:19 .

أما بحر عمان فسيكون متوسط الموج يضطرب خلال نشاط السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:27 والثاني عند الساعة 07:57

والجزر الأول عند الساعة 14:12 والثاني عند الساعة 12:02 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 23 80 20

دبي 33 22 75 15

الشارقة 32 19 80 20

عجمان 31 22 70 15

أم القيوين 32 16 65 20

رأس الخيمة 31 17 70 15

الفجيرة 30 23 55 25

العين 31 21 60 20

ليوا 33 20 90 25

الرويس 31 23 75 30

السلع 32 24 75 25

دلما 31 25 70 50

طنب الكبرى 30 24 80 45

طنب الصغرى 30 24 80 45

أبو موسى 30 24 80