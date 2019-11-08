محمد بن زايد يبحث هاتفياً التطورات الإقليمية مع العاهل الأردني ورئيس إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، في اتصالين هاتفيين أمس مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وتطرق سموه خلال مكالمته مع الملك عبدالله إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها على مختلف الصعد.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

وثمّن الملك عبدالله جهود الإمارات المتواصلة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشدداً على دعم الأردن هذه الجهود بما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ويحفظ أمن الخليج العربي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً كذلك من الرئيس الإندونيسي، بحثا خلاله علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف الجوانب وإمكانات تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين.

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