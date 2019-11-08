محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع ملك الأردن ورئيس إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - وام

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبحث سموه والملك عبد الله الثاني - خلال الاتصال الهاتفي - العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها على مختلف الصعد، كما استعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وثمّن الملك عبد الله الثاني الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشدداً على دعم الأردن هذه الجهود التي تستهدف حل الأزمة، بما يضمن وحدة اليمن الشقيق واستقراره وسلامة أراضيه ويحفظ أمن الخليج العربي.

تنسيق

وفي سياق متصل، تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، بحثا خلاله علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب وإمكانات تنميتها، بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

كما تناول سموه ورئيس إندونيسيا - خلال الاتصال الهاتفي - عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.