"إسعاد شرطة دبي" تضم "طيران الإمارات" و"العطلات" إلى خياراتها في السفر والسياحة

المصدر: البيان الإلكتروني

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة بطاقة إسعاد في إدارة الإعلام الأمني بمقر القيادة، بحضور، السيد عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية بشركة طيران الإمارات، والسيد خالد بالجافلة نائب رئيس العمليات التجارية بشركة طيران الإمارات لدولتي الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، والأستاذة معصومة المحسن، مدير المبيعات الحكومية في شركة طيران الإمارات، والسيدة منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحمادي، وعدد من ممثلي شركة الطيران والإمارات للعطلات وعدد من الإعلاميين.

وشهد المؤتمر، توقيع اتفاقية التعاون بين السيدة منى العامري، والسيد خالد بالجافلة، حيث يتم بموجب الاتفاقية تقديم شركة طيران الإمارات خصما بنسبة 10% لحاملي بطاقة إسعاد على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال من دبي إلى وجهات طيران الإمارات المختارة في جميع أنحاء العالم، وذلك عند الحجز عبر الإنترنت وفي أي وقت من العام، فيما تقدم الإمارات للعطلات خصما يتراوح بين 10 – 12 % على جميع برامج وعروض السفر التي تنظمها على مدار العام، بحيث يسري هذا العرض على كافة المنتجات والخدمات المقدمة من الإمارات للعطلات من بينها تذاكر السفر، الخدمات الأرضية، بما فيها الإقامة والمواصلات والرحلات البحرية والجولات السياحية وتأجير السيارات والرحلات البحرية والسفاري وغيرها من الخدمات السياحية المختلفة.



ورحبت السيدة منى العامري، بالحضور، قائلة: " تحرص شرطة دبي على الشراكة كأداة فاعلة في المجتمع لتنفيذ توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد الناس، ونحن في لجنة بطاقة إسعاد وتجسيداً لهذا النهج، أقمنا شراكات حقيقية مع عدد كبير من الجهات والمؤسسات التجارية، وهذا مكنا من تعزيز نشاطنا وتوفير الكثير من العروض والخصومات الحصرية التي أسعدت حاملي بطاقة " إسعاد "، وساهمت في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى حاملي البطاقة من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة المنضمين إلى برنامج "إسعاد"، ليس هذا فحسب، بل تمكنا من تنفيذ مبادرات اجتماعية وإنسانية عديدة، أدخلت السعادة في نفوس من قصدناهم بتلك المبادرات، وسنستمر بتوجيهات سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يحرص دائما على متابعة أعمال ونشاطات لجنة بطاقة إسعاد، ويحثنا على مضاعفة الجهود لتحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله هذه البطاقة المميزة، وهو تحقيق السعادة لحامليها."

وأكدت العامري أن اتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات، والإمارات للعطلات، سوف تضيف إلى باقة إسعاد كونها شريك مهم، سيكون له أثر وبصمة سعادة مميزة، يستمتع بها حاملو بطاقة إسعاد، ونحن على ثقة بأن شراكتنا ستتعزز مستقبلاً بالمزيد من المبادرات المجتمعية والعمل المشترك الذي سينعكس إيجاباً على جهودنا الرامية إلى أن نكون جزءا من محققي السعادة في مجتمعنا الإماراتي.