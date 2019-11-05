انطلاق قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت اليوم فعاليات قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بهدف تحقيق رؤية الحكومة بجعل الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم وتعزيز مكانتها التنافسية العالمية.

ويشارك في القمة عدد من كبار المسؤولين الذين يمثلون منظمات دولية ودوائر حكومية في الإمارات، وخبراء متخصصون في مجالات النقل والسياحة المتاحة للجميع. وخبراء دوليون، حيث يلقون محاضرات حول الاستراتيجيات والسياسات وأهمية التصميم العالمي للمدن وكيفية تحويلها إلى مدن متاحة للجميع وهل البيئة المعيشية المريحة للأشخاص من أصحاب الهمم قابلة للتحقيق.

وتركز القمة أيضاً على مشاركة مجموعة من أصحاب الهمم في إبراز التحديات التي يواجهونها أثناء سفرهم في رحلات سياحية، وتنقلهم في مختلف وسائط ومرافق النقل مثل المطارات وشركات الطيران ووسائل المواصلات البرية والبحرية.