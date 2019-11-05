حمدان بن محمد: دبي الوجهة الأولى لرواد الأعمال والشركات العملاقة

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى خلق بيئة الأعمال المواتية لاستقطاب أصحاب العقول، ودعم المشاريع الواعدة ذات الأفكار المبتكرة؛ قد أدت إلى خلق مجتمع أعمال متطور في دبي، قادر على مواكبة تطلعات وطموحات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، وداعم لتنافسية الإمارة على الصعيد العالمي.

وأشار سموه إلى أن دبي رسّخت مكانتها كحاضنة لرواد الأعمال ومركز للشركات العالمية العملاقة في المنطقة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق «لينكد إن»، أكبر شبكة للمهنيين في العالم، خاصية «منصة الأعمال» أو «Open for Business» التي تتيح لأصحاب المهن المستقلين وكذلك لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة إضافة الخدمات التي يقدمونها على حساباتهم على الشبكة.

اقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: دبي وجهة أولى لرواد الأعمال والباحثين عن بيئة محفزة على النمو