حمدان بن محمد: دبي وجهة أولى لرواد الأعمال والباحثين عن بيئة محفزة على النمو

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت «لينكد إن»، أكبر شبكة للمهنيين في العالم، خاصية «منصة الأعمال» أو «Open for Business»، التي تتيح لأصحاب المهن المستقلين .

وكذلك لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة إضافة الخدمات التي يقدمونها على حساباتهم على الشبكة، بما يعزز إمكانية اكتشافهم وتوظيفهم، وذلك في أول مرة يأتي فيها إطلاق الشركة العالمية أحد منتجاتها ضمن فعالية تقيمها خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في تصريح لسموه بهذه المناسبة، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى خلق بيئة الأعمال المواتية لاستقطاب أصحاب العقول ودعم المشاريع الواعدة ذات الأفكار المبتكرة، قد أدت إلى خلق مجتمع أعمال متطور في دبي، قادر على مواكبة تطلعات وطموحات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، وداعم لتنافسية الإمارة على الصعيد العالمي.

660 مليون مستخدم

وأشار سموه إلى أن دبي رسّخت مكانتها كحاضنة لرواد الأعمال ومركز للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، مشدداً سموه على أن سياسات دبي الاقتصادية ترمي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات التنظيمية لفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو واقتناص الفرص الاستثمارية التي يخلقها اقتصاد الإمارة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «دبي وجهة أولى لرواد الأعمال والمبتكرين والباحثين عن بيئة أعمال محفزة على النمو، ويجسد اختيار«لينكد إن» والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 660 مليون مستخدم، لدبي من أجل إطلاق «منصة الأعمال»، مكانة الإمارة الرائدة كمركز عالمي رئيس للابتكار والأعمال، ويعكس توجهاتنا الرامية إلى إرساء أسس اقتصاد المعرفة، والتنمية الاقتصادية المستدامة التي ترتكز على الابتكار واستشراف المستقبل».

وقال سموه عبر «تويتر»: «توفر دبي كل فرص النمو والازدهار للشركات الإقليمية والدولية القائمة فيها.. نحن الآن مركز عالمي مرموق لكل رواد الأعمال والشركات الباحثة عن بيئة أعمال محفزة على النمو ومنصة لتوسيع أعمال تلك الشركات إقليمياً».

وأضاف سموه: «اختارت شركة «لينكد إن»، التي يبلغ عدد أعضائها 660 مليون مستخدم دبي للكشف عن آخر تحديث على شبكتها من خلال خاصية «منصة الأعمال»، التي تفتح آفاقاً جديدة أمام المهنيين. اختيار دبي لهذه المناسبة دليل على المكانة المتميزة التي تحظى بها مدينتنا كوجهة استثنائية للأعمال».

حضر إطلاق المنصة الجديدة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وألان بلو، الشريك المؤسس لشبكة «لينكد إن»، الذي وصل إلى دبي خصيصاً للمشاركة في هذا الحدث، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً للشبكة التي تضم في عضويتها نحو 660 مليون مهني ومتخصص من مختلف أنحاء العالم.

كما حضر حفل إطلاق «منصة الأعمال»، التي ستتوفر لمستخدميها حول العالم بـ28 لغة، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله بن طوق، أمين عام مجلس الوزراء، ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجمعات تيكوم للأعمال وعائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتعزز فيه جاذبية دبي كمركز رئيس للأعمال في المنطقة، مع تواصل الجهود الرامية لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي أرض المواهب تأكيداً على موقعها كمدينة عالمية تسعى أن يكون لها دور مؤثر في صنع المستقبل باستقطاب أفضل العقول وأحسن الكفاءات الخلاقة، وأن تكون النافذة التي تطل من خلالها أكثر الطاقات البشرية إبداعاً على فرص المستقبل وتمكنها من الوصول إليها والاستفادة منها.

مكانة مهمة

وأكد عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن المكانة المهمة التي تتمتع بها إمارة دبي كمركز رئيس لريادة الأعمال والابتكار والحلول الذكية هي نتاج الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والتوجيهات والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف خلق منظومة متطورة تدعم البنية التحتية اللازمة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن اختيار «لينكد إن» دبي لإطلاق «منصة الأعمال» هو دليل على الثقة العالمية التي تحظى بها الإمارة كوجهة اقتصادية واستثمارية جاذبة.

وقال البسطي: «يحظى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير في جميع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية في دبي، وتشكل منصة الأعمال حلاً لأحد التحديات التي تواجهها هذه الشركات والمتمثل في الوصول إلى العملاء المحتملين، ما يجعلها محفزاً لها على النمو.

وبما يسهم في تعزيز دور الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي ورفع مستوى تنافسيته، وترك أثر كبير على النمو الاقتصادي العالمي، ومن جانب آخر تحسين المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال في دبي».

فرص اقتصادية

وقال ألان بلو، الشريك المؤسس لشبكة لينكد إن العالمية: «تلتزم «لينكد إن» بتوفير فرص اقتصادية عبر ربط المهنيين حول العالم ببعضهم البعض. ويأتي إطلاق منصة الأعمال تأسيساً على إدراكنا للتحدي الذي يواجهه العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتمثل بالوصول إلى العملاء المحتملين.

حيث تمكن هذه الخاصية منتسبي الشبكة من استعراض خدماتهم والتواصل مع هؤلاء العملاء. إننا سعداء بإطلاق هذه المنصة عالمياً من إمارة دبي التي وضعت ريادة الأعمال والابتكار والحلول الذكية ضمن أولويات استراتيجيتها الاقتصادية، وكلي ثقة أن الخاصية الجديدة ستمنح مستخدميها حول العالم أفضلية تساعدهم على تنمية أعمالهم».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد زار المركز الإقليمي لشركة «لينكد إن» العالمية في دبي العام الماضي، حيث اطلع سموه على نشاط الشركة وما تقدمه من خدمات، وآلية عمل الشركة في المنطقة من خلال مقرها الإقليمي في دبي وخططها الاستراتيجية في الابتكار وتنويع الخدمات التي تقدمها لمشتركيها.

مركز عالمي

وتتيح «منصة الأعمال» للمهنيين المستقلين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية عرض خدماتهم أمام أكثر من 660 مليون عضو في شبكة لينكد إن، وتُعتبر مكملاً للأدوات والميزات المتوفرة حالياً والتي تدعم رؤية الشبكة الرامية إلى توفير فرص اقتصادية متنوعة لجميع المهنيين حول العالم، سواء على صعيد تنمية العمل أو اكتساب عملاء جدد أو جلب مواهب استثنائية أو توسيع الشبكة المهنية.

ونجحت دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار بفضل جهودها، انطلاقاً من منظومة البنية التحتية المتطورة التي تدعم القطاع الخاص وتخلق الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ازدهاراً لافتاً وتطوراً نوعياً لأنشطة ريادة الأعمال في الإمارة، ونموا قويا لقطاع للشركات الصغيرة والمتوسطة فيها، لاسيما في ضوء النجاحات المتعاقبة التي شهدتها تلك الفترة لمجموعة من الأعمال الصغيرة التي تحولت خلال وقت وجيز إلى أعمال ناجحة جذبت أنظار مجتمع الاستثمار العالمي لتشهد دبي عقد مجموعة صفقات مليارية استحوذت خلالها شركات عالمية كبرى على شركات انطلقت وتأسست في دبي وأثبتت نجاحا نوعياً أهل للوصول لتلك الصفقات والتي تركزت في قطاع التكنولوجيا بما يعكس تنامي أهمية دبي كمركز للتكنولوجيا والمستقبل.

ومن بين تلك الصفقات شركة «ميديا دوت نت» التي تم بيعها مؤخراً في صفقة قيمتها 3.3 مليارات درهم، وشركة «كريم» التي استحوذت عليها شركة «أوبر» العالمية مقابل نحو 11.4 مليار درهم، وشركة «سوق.كوم» التي استحوذت عليها عملاق التجارة الإلكترونية في العالم «أمازون» وغيرهم.

ووفقاً لأرقام مركز دبي للإحصاء، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بأكثر من 47% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارة ويشكل هذا القطاع 95% من شركاتها، كما أن نحو 50% من الشركات الموجودة في دبي هي شركات ناشئة.

وبمناسبة الإطلاق، تم عرض نبذة عن المنصة الجديدة على برج خليفة، أيقونة إمارة دبي وأعلى برج في العالم.

منصة الأعمال

وتتيح الخاصية الجديدة لجميع من يسعى لإيجاد خدمات مهنيين مستقلين البحث والفلترة ضمن أعضاء المنصة لتحديد مزودي الخدمات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم. وحالما يظهر مزودو الخدمات في نتائج البحث، يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للخدمات التي يقدمونها إضافة إلى رابط لصفحة شركاتهم (إن وُجد)، وإرسال رسالة مباشرة في حال كانت هناك استفسارات إضافية.