سفير إماراتي للثورة الصناعية الرابعة

المصدر: دبي ــ البيان

اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل، وتعميم الشراكات ونشر المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة لخير المجتمعات.

ويتولى السفير تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية وترسيخها ضمن أولويات سياسة الدولة، وسيتولى مهمة عالمية، محورها تمثيل حكومة الإمارات في إنشاء شراكات عالمية جديدة هدفها صناعة مستقبل أفضل.

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مجلس الوزراء يستحدث منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة