مجلس الوزراء يستحدث منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد مجلس الوزراء قرارا باستحداث منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة الأول من نوعه في المنطقة، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل، وتعميم الشراكات ونشر المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة لخير المجتمعات.

يأتي القرار بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية والتي عقدت بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتفصيلا، تم اعتماد قرار تعيين واستحداث منصب سفير دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بحيث يتولى تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية وترسيخها ضمن أولويات سياسة الدولة، وسيتولى مهمة عالمية، محورها تمثيل حكومة الإمارات في إنشاء شراكات عالمية جديدة هدفها صناعة مستقبل أفضل، والإشراف على تعزيز حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة للثورة الصناعية الرابعة وجلب أفضل ممارساتها للدولة.

كما سيعمل سفير دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة على بناء فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا وبناء الجسور بين قطاعات الصناعة والتعليم، وتنسيق شراكات حكومة الإمارات مع الشركات والمؤسسات الرائدة في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تهيئة بيئة محفزة للتكنولوجيا تنعكس إيجابا على قطاعات أخرى مثل السياسة والاقتصاد.