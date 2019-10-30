توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب الركامية شمالاً، قد يصاحبها سقوط أمطار آخر الليل وصباح الجمعة، ورطبا ليلاً مع احتمال تشكل الضباب غرباً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:40 والمد الثاني عند الساعة 04:07 ..والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 21:31 .

وبحر عمان يكون الموج مضطربا .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06 والمد الثاني عند الساعة 00:36.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 24 65 15

دبي 38 26 55 20

الشارقة 37 22 65 15

عجمان 37 23 70 20

أم القيوين 37 21 60 15

رأس الخيمة 36 20 70 20

الفجيرة 32 26 80 45

العين 37 26 40 15

ليوا 39 22 75 15

الرويس 38 23 85 20

السلع 38 23 80 25

دلما 34 29 80 35

طنب الكبرى 35 28 85 40

طنب الصغرى 35 28 85 40

أبو موسى 35 28 85 40