إجراءات مكثفة لكوادر الشارقة لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت الجهات المعنية في إمارة الشارقة جهودها المكثفة لحماية السكان في المناطق المتضررة نتيجة الظروف الجوية التي أثرت في عدد من المناطق في الإمارة.

وعملت كل من كوادر شرطة الشارقة، والمجلس البلدي بالتعاون مع الجهات المعنية والأهلية على إيواء 154 فردا من 20 أسرة وتأمين إقامتهم في عدد من الفنادق، وتم التنسيق مع الاسكان الطارئ لكي تكون هذه الفنادق جاهزة لاستقبال هذه الأعداد.

ووفقاً للعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث المحلية بإمارة الشارقة، فقد حشدت الكوادر والجهات المعنية جهودها على مدار الساعة وعملت على مساعدة جميع المتضررين وإخلاء 30 مسكنًا غمرتها المياه في المناطق المتضررة، وهي بردى والقادسية وخور كلباء، وتوفير مساكن آمنة لهم.

وقال إن عملية الإخلاء تمت كإجراء، وقائي كالحماية من الماس الكهربائي وتوفير مقار إقامة آمنة إلى حين التأكد من استقرار الظروف الجوية وتأمين مساكنهم، مؤكدا عدم وقوع أية إصابات أو مفقودين.

وبين العميد الناعور أنه تم عقد العديد من الاجتماعات من قبل الجهات المعنية في إمارة الشارقة قبيل وقوع الإعصار وتم وضع الخطط الاستباقية لمواجهة الظروف الجوية وحماية الأفراد من تداعياتها ما ساهم في عدم وقوع أضرار جسمانية ولله الحمد.