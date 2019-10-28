تأثر السواحل الشرقية للإمارات بالإعصار «كيار»

المصدر: الساحل الشرقي - عائشة الكعبي

أدت الحالة المدارية في بحر العرب إلى تأثر السواحل الشرقية للدولة وارتفاع منسوب مياه البحر، حيث غمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة أبرزها شاطئ المظلات وقدفع ومربح بإمارة الفجيرة. كما تأثر شاطئ كلباء وشاطئ اللؤلؤية في إمارة الشارقة.

وأشار عبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة لـ البيان: "إن كميات المياه التي تدفقت إلى اليابسة في بعض مناطق الفجيرة القريبة من الشواطئ كانت بنسب متفاوتة، وذلك نتيجة لارتفاع أمواج البحر، نتيجة تأثر السواحل بالحالة المدارية للإعصار «كيار» وسط بحر العرب مما أدى إلى اضطراب البحر".

مشيرا إلى أن البلدية قامت على الفور بعمل حواجز رملية لتأمين وحماية الأماكن المنخفضة ومنع امتداد المياه. مؤكدا مواصلتهم متابعة حالة الطقس وآخر المستجدات على مدار الساعة. وأنهم على أهبة الاستعداد بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارة، في حال حدوث أي تطورات.

وتواجدت دوريات الشرطة في الأماكن التي تعرضت لتدفق مياه البحر وامتدادها إلى اليابسة لمنع الجمهور من الاقتراب منها لضمان سلامتهم.