محمد بن زايد يستقبل وفدا من الطلبة الإريتريين والإثيوبيين الدارسين في الإمارات

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفدا من الطلبة الإثيوبيين والإريتيريين الدارسين في جامعات دولة الإمارات على نفقة الدولة.

ورحب سموه بالوفد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي. مؤكدا أن دولة الإمارات ستظل بيئة حاضنة وداعمة لطلبة العلم خاصة المتميزين والموهوبين ومحفزة على الإبداع والابتكار والريادة العلمية.

وقال سموه: "نحرص على توفير البيئة التعليمية للطلبة المتميزين لمساعدتهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم العلمية حتى يسهموا في تنمية أوطانهم ومجتمعاتهم وتطورها.. وذلك إيمانا منا بأهمية العلم والمعرفة في تحضر الأمم وتقدمها وانطلاقها إلى المسقبل".

وحث سموه الطلبة على أهمية الاستفادة من هذه الفرص والمبادرات والجد والمثابرة للوصول إلى المستوى العلمي الذي يطمحون إليه.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سرورهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. مثمنين مبادرات الدولة والدعم الذي تقدمه لهم لمواصلة تحصيلهم التعليمي وتحقيق آمالهم وطموحاتهم .

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

#محمد_بن_زايد: التقيت وفدا من الطلبة الإثيوبيين والأريتيريين الدارسين في جامعات الإمارات. نحرص على توفير البيئة التعليمية للطلبة المتميزين لمساعدتهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم العلمية حتى يسهموا في تنمية أوطانهم ومجتمعاتهم.https://t.co/sWBvFxlRhw@MohamedBinZayed pic.twitter.com/lxDjPIb7G6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 28, 2019