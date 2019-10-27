إنطلاق فعاليات مؤتمر المعهد الملكي لتكنولوجيا المعلومات بأبوظبي

المصدر:
  • أبوظبي - صبري صقر
التاريخ:

انطلقت صباح اليوم في أبوظبي، فعاليات المؤتمر التاسع للمعهد الملكي «بي سي إس» لتكنولوجيا المعلومات 2019 تحت شعار «التسامح، الاستدامة وتمكين المرأة» وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح. 

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة منها تمكين المرأة في المناصب القيادية بالمجتمع وتعزيز ريادة الإمارات في التحول الرقمي الذكي، واقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا.

وخلال الافتتاح، أثار الطالب سعود مصبح العبري وهو من أصحاب الهمم، إعجاب الحضور عندما قرأ بصوته ما تيسر له من آيات القرآن الكريم.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الطالب سعود مصبح العبري وهو من أصحاب الهمم المتفوقين، كما أنه من حفظه القرآن الكريم المتميزين.

كما كرم معاليه، الدكتور جمال سند السويدي خلال المؤتمر.

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  • نهيان بن مبارك،
  • أبوظبي
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