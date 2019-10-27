مؤتمر المعهد الملكي لتكنولوجيا المعلومات يناقش تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر التاسع للمعهد الملكي «بي سي إس» لتكنولوجيا المعلومات 2019 تحت شعار «التسامح، الاستدامة وتمكين المرأة».

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة منها تمكين المرأة في المناصب القيادية بالمجتمع وتعزيز ريادة الإمارات في التحول الرقمي الذكي، واقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا.

قضايا

وأكد المهندس عادل الكاف الهاشمي، رئيس المؤتمر، في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن المؤتمر يستضيف عدداً كبيراً من الخبراء والمتخصصين لمناقشة العديد من القضايا منها مستقبل صناعة تقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، التعليم الإلكتروني وأمن المعلومات، بالإضافة إلى كيفية إنشاء منصة رقمية آمنة للأطفال على الإنترنت.

وأضاف الهاشمي أن العديد من المتحدثين سوف يستعرضون تجاربهم وخبراتهم، كما سيتم تكريم الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر والطلاب الفائزين في مسابقة البحوث العلمية وأصحاب الهمم، وذلك من أجل تحفيز قدرات الشباب وتشجيعهم لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس المؤتمر أنه سيتم تنظيم معرض على هامش فعاليات المؤتمر بمشاركة العديد من الشركات العالمية، والمؤسسات الوطنية والجامعات المحلية المتميزة، بالإضافة إلى عرض التطبيقات الذكية الفائزة.

وأوضح أنه سيتم التركيز على تمكين المرأة خلال جلسات المؤتمر، مشيراً إلى أن 7 سيدات في مختلف المناصب القيادية في الدولة سوف يستعرضن تجاربهن خلال الجلسات ويطرحن العديد من التحديات وكيف تغلبن عليها.

وذكر المهندس عادل الهاشمي أن قرار تدشين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خلق لدينا حوافز كبيرة لطرح العديد من القضايا العلمية للمناقشة من خلال المؤتمر، مشيراً إلى أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعتبر مبادرة عالمية نوعية سباقة لاستشراف المستقبل والبحث العلمي والابتكار، وتعكس التوجهات الطموحة لدفع عجلة التنمية المستدامة بسواعد القدرات الوطنية.

وأوضح أن المعهد يكرّم سنوياً أحد الصحاب الهمم المتفوقين تقديراً لجهودهم ودعماً لدمجهم في المجتمع.