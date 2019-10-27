نائب رئيس الدولة: التعليم العادل توفير أفضله للأطفال ولو على قمم الجبال

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعليم العادل هو أن توفر أفضل تعليم للأطفال، ولو كانوا على قمم الجبال. ونشر سموه على «تويتر» فيديو عن منصة «مدرسة» الإلكترونية التعليمية المفتوحة الأكبر من نوعها عربياً، والتي أطلقها سموه في أكتوبر من العام الماضي، واستعرض الفيديو الجهود الكبيرة التي بذلتها المنصة، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للوصول إلى آلاف الطلاب في 6 ولايات بالسنغال.

وسجّلت منصة «مدرسة» أكثر من 45 مليون زيارة منذ إطلاقها، موفرة أكثر من 5 ملايين حصة تعليمية.

محمد بن راشد: التعليم العادل هو أن توفر أفضل تعليم للأطفال ولو كانوا على قمم الجبال