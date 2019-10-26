المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "التعليم العادل هو أن توفر أفضل تعليم للأطفال ولو كانوا على قمم الجبال".



وقال سموه عبر تويتر : "التعليم العادل هو أن توفر أفضل تعليم للأطفال ولو كانوا على قمم الجبال" وألحق سموه التغريدة بمقطع فيديو يوضح وصول منصة "مدرسة" بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي إلى آلاف الطلاب في ست ولايات بالسنغال.

ومن خلال مشروع منصة "مدرسة" الإلكترونية في 1000 قرية نائية، توفر المنصة 4 حلول ذكية مبتكرة تقدم آلاف الدروس التعليمية باللغة العربية.

وتعكس «مدرسة»، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتغيير واقع التعليم في الوطن العربي، وردم الفجوة التعليمية بين العالم العربي ودول العالم المتقدم، عبر تطوير مفهوم «مدرسة المستقبل ومستقبل المدرسة» .

#محمد_بن_راشد: التعليم العادل هو أن توفر أفضل تعليم للأطفال ولو كانوا على قمم الجبال@HHShkMohd#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZNoSR6KTXb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 26, 2019