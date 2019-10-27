محمد بن راشد: الإمارات بقيادتها ومؤسساتها تدعم تنظيم أفضل إكسبو

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن إكسبو دبي 2020 يحظى بمتابعة مستمرة وتوجيه دائم من قبل قيادة دولة الإمارات رئيساً وحكومة ومؤسسات؛ كي يظهر بأجمل صورة إنسانية وثقافية وسياحية دولية هنا على أرض الإمارات وفي رحاب مدينة دبي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مساء أمس في دبي أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، إذ أشاد سموه بدعم بلاده وتصويتها المبكر لصالح استضافة دبي إكسبو 2020.

وأكد سموه أهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والاتحاد السويسري على مختلف الصعد بما يعود بالنفع والخير على شعبيهما ومصالحهما الوطنية المشتركة.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد السويسري عن سعادته بمشاركة بلاده في جناح مهم بمعرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أنه وخلال زيارته للدولة سيشارك مع وفد اقتصادي سويسري كبير يمثل القطاعين العام والخاص في وضع حجر الأساس للجناح السويسري في موقع إكسبو.

محمد بن راشد يستقبل الرئيس السويسري