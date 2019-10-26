محمد بن راشد يستقبل الرئيس السويسري

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " مساء اليوم فى دبي أولي ماورر رئيس الإتحاد السويسري الذى يزور البلاد و الوفد المرافق له.

وقد رحب سموه بالرئيس الضيف وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي منوها سموه بأهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الامارات العربية المتحدة و الاتحاد السويسري على مختلف الصعد بما يعود بالنفع و الخير على شعبيهما ومصالحهما الوطنية المشتركة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال حديثه مع أولي ماورر بالدعم السويسري وتصويت بلاده المبكر لصالح استضافة دبي لأكسبو2020 مؤكدا أن هذا الحدث العالمي يحظى بمتابعة مستمرة وتوجيه دائم من قبل قيادة دولة الامارات رئيسا وحكومة ومؤسسات كي يظهر بأجمل صورة إنسانية وثقافية وسياحية دولية هنا على أرض الامارات وفى رحاب مدينة دبي.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد السويسري عن سعادته بمشاركة بلاده فى جناح مهم فى معرض اكسبو2020 دبي مشيرا إلى أنه و خلال زيارته للدولة سيشارك مع وفد اقتصادي سويسري كبير يمثل القطاعين العام و الخاص فى وضع حجر الأساس للجناح السويسيري فى موقع اكسبو بدبي الجنوب.

و تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات فى كل من دولة الامارات العربية المتحدة و سويسرا خاصة فى قطاع المال و الأعمال فيما أبدى أولي ماورر ثقته باقتصاد الامارات وحرص المؤسسات والمصارف السويسرية على توسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

ونوه خلال تناوله وجهات النظر مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول التطورات الدولية و الإقليمية بحكمة قيادة دولة الامارات و سياستها المتوازنة و الداعمة لمساعى السلام والاستقرار فى المنطقة و العالم.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة لاكسبو 2020 دبي و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و المستقبل و معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب اكسبو 2020 دبي و معالي محمد بن ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبي وسعادة ماسيمو بادجي السفير السويسري لدى الدولة.