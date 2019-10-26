الأرصاد: تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الأولى

المصدر: وام

قال المركز الوطني للأرصاد إن العاصفة المدارية في شرق بحر العرب تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى عند خط عرض ‪16.6‬ درجة شمالاً وخط طول ‪70.0‬ درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 140 - 150 كم/س يصاحبه سحب ركامية ممطرة، مجددا التأكيد على عدم وجود أي تأثير مباشر له على الدولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وتوقع المركز - في تقرير له عن الحالة المدارية " كيار " في بحر العرب - تحرك الإعصار المداري باتجاه غرب – شمال غرب إلى وسط بحر العرب، وتعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 - 180 كم/س خلال الـ 24 ساعة القادمة.