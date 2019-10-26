شرطة دبي تطلق "المدقق السري" للوقوف على التزام الشركات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، فريقا تقييميا يحمل مسمى "المدقق السري"، للوقوف على التزام الشركات والجهات التجارية في كافة القطاعات، باتفاقياتهم الموقعة مع "إسعاد"، وضمان تقديم الخصومات والخدمات المميزة لحاملي بطاقة إسعاد.

ودشنت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، برنامج اليوم الأول للنزول الميداني لفريق "المدقق السري" الذي يستمر لفترة ثلاثة أسابيع، من خلال قيامها بجولة تسويقيه إلى عدد من المحلات التجارية والمطاعم في عدد من المولات التجارية بإمارة دبي.

وحول نتائج الجولة الميدانية للفريق في اليوم الأول قالت العامري: "النتائج ممتازة، ووفقاً للمعايير التي وضعناها والتي تتعلق بمدى إلمام موظفي الشركات والجهات المشاركة بنسب الخصومات المقدمة لحاملي البطاقة، والتزام الجهات بمدة سريان العرض، وتطابق سعر نسبة الخصم مع السعر الحقيقي للمنتج، بالإضافة إلى توفر الإعلانات الخاصة بالتعريف بوجود بطاقة إسعاد على واجهة المحلات والشركات التجارية، وفي منطقة المحاسبة.

وأضافت: "إن عدد الشركات والمؤسسات التجارية المشاركة في البرنامج يصل إلى ما يقرب من 4700 شركة ومؤسسة تجارية، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة لتقييم مدى التزام تلك الجهات بالعقود الموقعة معها". لافتة إلى أن فريق "المدقق السري" سيعمل على تصنيف تلك الجهات لتحديد الملتزمة منها وغير الملتزمة وبالتالي التعامل معها وفق هذا التصنيف، لا سيما تلك التي وردتنا بشأنها شكاوى وملاحظات، فنحن نسعى إلى إسعاد حاملي البطاقة بشكل فعلي، وملتزمون بذلك، ولن يتم التجديد للشركات غير الملتزمة.

وفي نهاية اليوم الأول من الجولة الميدانية، كرمت رئيس لجنة بطاقة إسعاد عددا من الموظفين الذين ينتمون لعدد من الشركات والمحلات والمطاعم المشاركة في برنامج إسعاد، والذين أظهروا مستوى عالي من الرقي في التعامل مع حاملي بطاقة إسعاد.

وأكدت العامري أن الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات والمؤسسات التجارية المنضمة إلى برنامج الخصومات "إسعاد" تُلزم الطرفين بتنفيذها، مشيرة إلى أن إطلاق فريق "المدقق السري "سيعمل على تعزيز هذا الالتزام، ويؤدي إلى تحسين مستوى التعامل مع حاملي بطاقة إسعاد، كما يرفع ذلك من سمعة بطاقة الخصومات إسعاد لدى حامليها".

ويتضمن برنامج الفريق جولات ميدانية متفرقة على مدى ثلاثة أسابيع تشمل كافة إمارات الدولة لتقييم أسلوب التعامل مع حاملي بطاقة إسعاد، ومدى إلمام موظفي كافة الشركات والمؤسسات التجارية بالخصومات والخدمات التي تضمنتها استمارة تقديم العروض الموقعة من قبلهم، ويتضمن البرنامج كذلك تحديد أكثر الجهات تميزاً في التعامل مع حاملي بطاقة إسعاد.