المصدر: حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد حوّلت دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي رسّخت مكانتها مركزاً عالمياً لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة وابتكاراتها الاستثنائية في تنظيم المؤتمرات والمعارض والمسابقات والقمم العالمية.

وما توفره من بنى تحتية متطورة، أسهمت في تجسيد الرؤى المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى مركز عالمي لاستقطاب المواهب، ومنصة لتمكين الكوادر الشابة من تطوير الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا الحديثة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لصناعة المستقبل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم: نواصل مسيرة تمكين الكوادر الوطنية من مهارات وأدوات المستقبل، ودعم أصحاب المواهب والأفكار الاستثنائية حول العالم ليبدعوا حلولاً تخدم المجتمعات وترتقي بحياة الإنسان.

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