حمدان بن محمد يفتتح بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال"

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي رسخت مكانتها مركزا عالميا لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة وابتكاراتها الاستثنائية في تنظيم المؤتمرات والمعارض والمسابقات والقمم العالمية، وما توفره من بنى تحتية متطورة، أسهمت في تجسيد الرؤى المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بتحويل دبي إلى مركز عالمي لاستقطاب المواهب، ومنصة لتمكين الكوادر الشابة من تطوير الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا الحديثة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لصناعة المستقبل.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموه لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال"، التي ستنطلق منافساتها صباح غد الجمعة، وتتواصل حتى مساء الأحد 27 أكتوبر الجاري، في أجواء تنافسية غير مسبوقة للفرق المشاركة التي عملت على تطوير حلول مبتكرة لحماية المحيطات من الملوثات والنفايات بما يسهم في جهود تحقيق الاستدامة لكوكب الأرض.

وقال سموه.. إن تنظيم بطولة "فيرست جلوبال" في دبي يجسد الرؤى المستقبلية الهادفة إلى جعل دبي بين أفضل مدن العالم وأكثرها تأثيرا في الحراك الإنساني لتطوير الحلول المبتكرة لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة المجتمعات، واليوم نحتضن أفضل المواهب الشابة الواعدة في مختلف القطاعات المستقبلية لتحفيز الجيل الجديد على تشكيل ملامح عالم مستقبلي مستدام.

وأضاف سموه.. " نواصل مسيرة تمكين الكوادر الوطنية من مهارات وأدوات المستقبل، ودعم أصحاب المواهب والأفكار الاستثنائية حول العالم ليبدعوا حلولا تخدم المجتمعات وترتقي بحياة الإنسان".. مشيرا سموه إلى أن تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة يمثل محورا لتوجهات دبي ودولة الإمارات في صناعة المستقبل وتحفيز الشباب لصقل مهاراتهم وقدراتهم في تطوير استخدامات الروبوتات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق إنجازات جديدة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته بالتوفيق للمشاركين في البطولة من 191 دولة، مرحبا بهم في دبي ودولة الإمارات حاضنة المواهب والعقول العالمية، مؤكدا سموه أن هذا الحدث يحمل أهمية خاصة كونه يضم نخبة العقول الشابة في هذه المنافسة العالمية التي تمثل نواة مجتمع علمي عالمي سيحمل على عاتقه في المستقبل مسؤوليات كبيرة في دعم جهود البشرية من الحفاظ على مواردها وإيجاد الحلول للمشكلات والتحديات التي تحيط بكوكبنا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

حضر حفل افتتاح بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال" معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي وعدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول المشاركة في البطولة وعدد من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

يذكر، أن منافسات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال"، التي ستنطلق صباح غد ، وتتواصل لأربعة أيام حتى مساء الأحد 27 أكتوبر 2019، بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة، في حدث هو الأكبر عالميا في مجال الروبوتات، ينظم للمرة الأولى في المنطقة في أجواء تنافسية غير مسبوقة بين الفرق المشاركة التي عملت على تطوير حلول مبتكرة لحماية المحيطات من الملوثات والنفايات بما يسهم في جهود تحقيق الاستدامة لكوكب الأرض، ما يعكس الموقع الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا المستقبلية لإيجاد أفضل الحلول للتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وكانت القمة العالمية للحكومات شهدت ضمن فعاليات دورتها السابعة في فبراير الماضي، إعلان تنظيم فعاليات النسخة الثالثة لـ "فيرست جلوبال" أكبر مسابقة في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في دبي، لتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة التي تشهد تنظيم البطولة.

#حمدان_بن_محمد: شهدت اليوم حفل الافتتاح الكبير لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي "فيرست جلوبال"، التي نستضيفها في دبي ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط ... اليوم يجتمع 1500 من شباب العالم في دبي والهدف إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في التصدي للتحديات العالمية. pic.twitter.com/t8F1zKHbOD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 24, 2019