هزاع بن زايد يبحث العلاقات مع رئيس وزراء اليابان

المصدر: طوكيو - وام

استقبل شينزو آبي رئيس وزراء اليابان في طوكيو، أمس، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفــيذي لإمارة أبوظبي، والوفد المرافق له.

ونقل سموه خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنـــياتهما للــيابان مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء اليابان، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكـتوم، وصاحب السمو الشيخ محمـــد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان، سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات واليابان في المجالات كافة. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بــين الإمارات واليابان، والحرص المــستمر على تطويرها، في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «التقينا شينزو آبي رئيس وزراء اليابان في طوكيو، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

من جانبه، رحب شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ومشاركته في مراسم تنصيب إمبراطور اليابان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

لقاء الطلبة

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في مقر إقامته في طوكيو أمس، طلبة دولة الإمارات المبتعثين والدارسين في عدد من الجامعات اليابانية.

ونقل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للطلبة، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الطلبة، وهمتهم العالية التي تسعد أهلهم وبلادهم، وتعرف إلى تخصصاتهم الدراسية وأوضاعهم الأكاديمية وأحوالهم المعيشية في اليابان، وحثهم على تحقيق النجاح في مساعيهم الدراسية، من أجل الإسهام في مسيرة بناء دولة الإمارات.

وأكد سموه أن الطلبة المبتعثين، هم سفراء لوطنهم، وعليهم إظهار الصورة المشرفة للدولة التي تتطلع إلى أبنائها في الخارج، وهم يشقون طريقهم متسلحين بالعلم والمعرفة، ليسهموا بخبراتهم في مسيرة التقدم والرقي، التي تشهدها الدولة في الميادين كافة.

كما أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، اهتمام الدولة بهم، ومتابعة أوضاعهم التعليمية، وحرص القيادة الحكيمة على توفير السبل والوسائل كافة، التي تساعدهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة، سبيلاً لتحقيق التفوق والنجاح.

ودون سموه: «استقبلنا طلبة الإمارات المبتعثين إلى اليابان وسعدنا بهمتهم العالية وروحهم الشبابية المتوثبة لتحصيل العلم والمعرفة والمساهمة في مسيرة تقدم بلادهم وتنميتها.. الطلبة في الخارج هم سفراء لوطنهم وهم يسهمون في نقل صورة مشرفة عن الدولة للعالم أجمع»

حضر اللقاءان، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، المبعوث الخاص إلى اليابان، وحمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وخالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.

عهد

أعرب طلبة الإمارات، عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معاهدين سموه على أنهم سيكونون عند حسن ظن قيادة الدولة في تحصيلهم العلمي، وصولاً إلى أعلى الشهادات الأكاديمية للمشاركة في مواصلة مسيرة التقدم في الوطن، كما أعربوا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من خدمات ودعم، لمواصلة مسيرتهم في يسر وراحة.

وفي ختام الاستقبال، التقطت الصور التذكارية الجماعية لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مع الطلبة.

هزاع بن زايد يستقبل طلبة الإمارات في اليابان