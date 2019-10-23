هزاع بن زايد يستقبل طلبة الإمارات في اليابان

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مقر إقامة سموه في طوكيو اليوم، طلبة دولة الإمارات المبتعثين والدارسين في عدد من الجامعات اليابانية.

ونقل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للطلبة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء الطلبة وهمتهم العالية التي تسعد أهلهم وبلادهم، وتعرف على تخصصاتهم الدراسية وأوضاعهم الأكاديمية وأحوالهم المعيشية في اليابان، وحثهم على تحقيق النجاح في مساعيهم الدراسية، من أجل الإسهام في مسيرة بناء دولة الإمارات.

وأكد سموه أن الطلبة المبتعثين هم سفراء لوطنهم وعليهم إظهار الصورة المشرفة للدولة التي تتطلع إلى أبنائها في الخارج وهم يشقون طريقهم متسلحين بالعلم والمعرفة ليسهموا بخبراتهم في مسيرة التقدم والرقي التي تشهدها الدولة في الميادين كافة.

كما أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان اهتمام الدولة بهم ومتابعة أوضاعهم التعليمية وحرص القيادة الحكيمة على توفير السبل والوسائل كافة التي تساعدهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة سبيلاً لتحقيق التفوق والنجاح.

من جانبهم أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان معاهدين سموه بأنهم سيكونون عند حسن ظن قيادة الدولة في تحصيلهم العلمي وصولا إلى أعلى الشهادات الأكاديمية للمشاركة في مواصلة مسيرة التقدم في الوطن، كما أعربوا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من خدمات ودعم لمواصلة مسيرتهم في يسر وراحة.

وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية الجماعية لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مع الطلبة.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان ومعالي حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن طيار ابراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان .